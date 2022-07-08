Совфед одобрил закон о праве банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

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Совфед одобрил закон о возможности российских банков вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц.
Как следует из документа, взимание комиссии в размере больше суммы выплачиваемых по вкладу процентов может быть предусмотрено в договоре банковского вклада в зарубежной валюте с юрлицом. При этом финансовая организация не будет обязана вводить такие комиссии.
Данный закон позволит снизить концентрацию средств в иностранной валюте на банковских депозитах. При этом документ будет распространяться не только на новые, но и на текущие договоры валютных вкладов юридических лиц.
Ранее Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов – юридических лиц по особым правилам.
Отмечается, что статья 29 Закона "О банках и банковской деятельности" будет дополнена новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Как уточняется, размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу.
В свою очередь, банкам также разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры. Поправки разработали для уменьшения концентрации средств в валюте у кредитных организаций.
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