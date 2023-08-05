В ближайшие десять лет бюджету США будет тяжело сводить концы с концами – Дерипаска

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В ближайшие 10 лет США ближайшие ждут серьезные финансовые проблемы. Таким мнением поделился российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем телеграм-канале.

По словам Олега Дерипаски, рост доходности 30-летних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности является очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США. С дефицитом от 5 до 7% "федеральному бюджету ближайшие 10 лет будет тяжело сводить концы с концами".

Бизнесмен отметил, что это станет хорошим примером для всех, кто пытается в Западном мире поиграть в игру под названием "доминирование любой ценой".

"Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала 21-го века для США – лидера западного мира. Долг, накопленный федеральным бюджетом США, очень немаленький – уже более $32 000 000 000 000 и растет каждый день. Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира", – написал Дерипаска.

Ранее Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+ со стабильным прогнозом. Снижение произведено с учетом ожидания ухудшения фискальной ситуации в ближайшие три года, а также из-за высокой долговой нагрузки страны.