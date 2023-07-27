В Госдепе заявили, что западные санкции не разрушили российскую экономику

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Западные санкции не разрушили экономику России. Такое заявление сделал координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен, сообщает РИА Новости.

"Россия сможет себя поддерживать в течение достаточно долгого времени. Мы не видим коллапса", – сказал он.

О'Брайен, однако, указал на сокращение экономики России, которая до введения санкций со стороны Запада, входила в десятку крупнейших. Он также выразил мнение, что из-за санкционного давления, экономика РФ к 2030 году сократится на 20%.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что рост ВВП России по итогам текущего года, как ожидается, компенсирует прошлогоднее падение показателя. Лидер государства рассчитывает, что по итогам года ВВП прибавит более 2%.

Международный валютный фонд также улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году. Согласно новому прогнозу международной организации, рост ВВП России в текущем году составит 1,5%.

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