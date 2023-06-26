Представитель России в МВФ заявил о необратимости фрагментации мировой экономики

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Использование западными странами международной торговли, финансов, а также доллара и евро в качестве оружия делает фрагментацию мировой экономики необратимой. Таким мнением поделился исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.

По его словам, западные представители в руководстве МВФ пытаются обходить эту проблему, а само руководство фонда не может не учитывать то давление, которое на него оказывают имеющие большинство голосов в совете директоров западные участники.

В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики Можин указал на последствия антироссийских санкций, которые привели к временному исчезновению в РФ отдельных категорий товаров.

Он подчеркнул, что российская сторона выучила этот урок и больше не допустит того, чтобы оказаться в такой зависимости от импорта.

Алексей Можин также заявил, что политика сдерживания в отношении РФ является сознательным препятствием экономическому развитию страны.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика продолжает свое развитие по сценарию ускоренной адаптации, а сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

Она отметила, что участники рынка часто критикуют ЦБ РФ за то, что банк часто упоминает о рисках. Набиуллина подчеркнула, что если не готовиться к этому риску, то и встретить его с достоинством не выйдет.

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