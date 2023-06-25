Банки России снизили курс обмена валют

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банки РФ после резкого роста курсов долларов и евро, произошедших 24 июня, снизили их, в данный момент американская валюта стоит ниже 90 рублей, а евро ниже 100 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Росбанк предлагает купить доллар за 91 рубль, а евро – за 96 рублей, в Газпромбанке американская валюта стоит 88,25 рубля, европейская покупается за 91,1 рубля.

В Россельхозбанке можно приобрести доллар за 88,5 рубля, евро – 96,6 рубля соответственно.

Курсы в том числе были снижены в Совкомбанке – до 89,9 рубля за доллар и 95,9 рубля за евро, в Райффайзенбанке – до 87,5 и 95,5 рубля.

Граждане, решившие приобрести доллар в банке "Открытие", заплатят за него 89,5 рубля, а за европейскую валюту 95,4 рубля, в банке "Тинькофф" стоимость доллара составила 89,85 рубля, евро – 95,8 рубля соответственно. В ВТБ курс снизился до 89,5 рубля за американскую валюту и до 98,35 рубля за евро.

Без изменений курс остался в "Юникредитбанке" – 102,74 рубля в данный момент стоит евро и за 95,05 рубля можно приобрести доллар, в Московском кредитном банке доллар остался на уровне 86 рублей, а евро – на 93,5 рубля.

Курс валют был увеличен в Промсвязьбанке, он предлагает приобрести американскую валюту за 90,7 рубля, а европейскую за 97,7 рубля, в Сбербанке курс доллара вырос до 89,84 рубля, евро – до 95,79 рубля соответственно.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют, во многих кредитных организациях стоимость доллара превышала 90 рублей, евро – 100 рублей.



Крупнейшие банки РФ резко подняли курс для желающих приобрести иностранную валюту