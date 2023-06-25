РФ в мае стала единственной европейской страной с продуктовой дефляцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия в мае стала единственной европейской страной, где зафиксировали продуктовую дефляцию – цены упали на рекордные 1,12% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости.

Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была в РФ до мая этого года лишь дважды в истории – в июне 2018-го, когда она составила 0,42%, и в апреле 2023-го года на уровне 0,22%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, сложившаяся ситуация имеет отношение к переориентации логистических путей и расширении расчетов в национальных валютах. Кроме того, на дефляцию повлияли рекордные урожаи зерновых и масличных.

Самая высокая продовольственная инфляция все еще остается в Венгрии, однако в этой стране она продолжила замедляться – до 34% с 39% месяцем ранее. Также годовые темпы роста цен выше 20% зафиксировали в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%).

Ранее Владимир Путин рассказал, что инфляция в России ниже, чем во многих странах Запада. На данный момент она близка к историческому минимуму и составляет 2,9%, заявил президент.

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