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Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики на 0,8 процентных пунктов и ожидает рост ВВП России в 2023 году на уровне в 1,5%. Об этом сообщается в докладе организации.

"Прогноз по России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодие", – указано в исследовании.

При этом МВФ оставил прогноз на рост экономики России в 2024 году без изменений, на уровне 1,3%.

Ранее директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что из-за политики США мир начал искать замену доллару. По его словам, что самый главный фактор, который определял доллар в качестве главного средства платежа в мире, заключался в отсутствии альтернатив.

Президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам текущего года, как ожидается, компенсирует прошлогоднее падение показателя. Лидер государства рассчитывает, что что по итогам года ВВП прибавит более 2%.



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