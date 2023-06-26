Директор от России в МВФ заявил, что из-за политики США мир начал искать замену доллару

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Соединенные Штаты сами сформировали ситуацию, при которой в мире начался поиск альтернатив доллару. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова исполнительного директора от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина.

По его словам, в мире все больше используют другие национальные валюты, например, китайский юань. Так, на сегодня Иран, Бразилия и Саудовская Аравия переходят на торговлю в юанях не только с КНР, но и с третьими странами.

Американские власти беспокоятся о судьбе доллара, поскольку отказ от этой валюты развивается довольно быстро, отметил Можин.

По словам представителя РФ в МВФ, самый главный фактор, который определял доллар в качестве главного средства платежа в мире, заключался в отсутствии альтернатив.

Тем не менее американский доллар является национальной валютой, которая выпускается в интересах только одной страны, уточнил он. В связи с этим, подчеркнул Можин, неправильно, что он настолько широко использовался в мире.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что цифровой рубль планируется использовать во внешних расчетах РФ, в данный момент ведутся соответствующие переговоры.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США перерезают коммуникацию в денежной среде и собирают информацию об операциях в мировом финансовом пространстве для того, чтобы затем использовать ее для шантажа.

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