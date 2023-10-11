Новак не исключил влияния конфликта Израиля и Палестины на энергорынок

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Палестино-израильский конфликт может отразиться на состоянии энергорынка, считает заместитель председателя российского правительства Александр Новак.

"Безусловно, мы обсуждаем эти вопросы. Любые такие события в мире так или иначе могут влиять на ситуацию с потреблением энергетических ресурсов в ту или иную сторону", – передает ТАСС его слова.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказались четыре гражданина России.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Вашингтон готов перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться сложившейся ситуацией.



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