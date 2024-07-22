Экономист Остапкович: ипотека может подорожать до 23% после роста ключевой ставки

Фото: depositphotos/valphoto

Условия по ипотеке и депозитам изменятся в российских банках в случае повышения ключевой ставки, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее ряд аналитиков спрогнозировали, что на заседании 26 июля Центробанк может повысить ключевую ставку до 18%. Эксперты также считают, что на таком уровне она сохранится до конца 2024 года.

По словам Остапковича, когда повышается ключевая ставка, банки увеличивают ставки по депозитам (в данном случае они могут достичь 20%) и ипотеке (22–23%). При этом такое повышение коснется только новых договоров и вряд ли затронет оформленные ранее.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Как правило, большинство из них оформляется по ставке, действующей на дату оформления, то есть она не меняется. Бывает, что ставят условия с плавающей ставкой в зависимости от динамики ключевой. Но это редкие события.

В целом Остапкович пояснил, что регулятор может повысить ставку, чтобы снизить инфляцию.

"Если Центробанку удастся сократить инфляцию, то для людей это будет позитивный момент. Значит, товары и услуги будут стоить меньше, увеличится платежеспособность", – заключил эксперт.

Ранее специалист спрогнозировал, что в августе курс американской валюты может приблизиться к отметке в 95 рублей. Причина кроется в подготовке импортеров к новогодним праздникам.