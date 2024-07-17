Путин заявил о необходимости перейти к более широкому внедрению цифрового рубля

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России необходимо более широко использовать цифровой рубль в своей экономике, заявил Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.

Президент РФ подчеркнул, что следующим шагом страны должно стать полномасштабное внедрение цифрового рубля в хозяйственную деятельность и сферу финансов.

По словам российского лидера, важно не упустить момент и своевременно настроить правовую базу для регулирования обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).

"Нам в России важно <...> развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения для цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", – добавил Путин.

При этом к настоящему времени стране удалось существенно продвинуться в этой сфере, заявил он. Российский лидер обратил внимание, что с применением цифрового рубля уже совершено более 30 тысяч операций. Граждане страны воспользовались этой системой более чем для 27 тысяч переводов, а также свыше 7 тысяч раз оплатили с ее помощью различные товары и услуги.

Путин пояснил, что речь идет о тестовом использовании цифровой валюты, которая представляет собой форму национальной денежной единицы. Ее основная особенность заключается в том, что граждане и бизнес могут пользоваться ей вне зависимости от того, в каком именно банке у них открыт счет, пояснил президент.

"В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. <...> Словом, платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность и функциональность", – заявил российский лидер.

Глава государства также напомнил, что платформа начала действовать в пилотном режиме после запуска Центробанком в августе 2023 года.

Между тем Банк России планирует с 1 сентября включить в этот проект новых участников. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что количество желающих пользоваться цифровым рублем постоянно увеличивается.