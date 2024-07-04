Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля

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Центробанк с 1 сентября включит в проект по пилотированию цифрового рубля новых участников. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Она отметила, что количество желающих пользоваться цифровым рублем постоянно увеличивается. По ее словам, Банк России получает через банки много заявок и пожеланий от россиян и бизнеса, требующих расширение проекта на все банки и привлечение большего числа участников.

Ранее Сергей Собянин и Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля. После внедрения национальной цифровой валюты горожане смогут оплачивать проезд цифровыми рублями. Кроме того, в столице сделают такую оплату для парковки и других транспортных услуг.