РБК: банки стали повышать ставки на "лишнюю" льготную ипотеку

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Российские банки повысили ставки для тех, кто решил взять больше одной льготной ипотеки. Об этом сообщает РБК.

Представитель Сбербанка подтвердил, что если будет выявлена "лишняя" льготная ипотека, то банк может поднять ставку по одной из них. Организация действует в соответствии с условиями и ограничениями нынешних ипотечных программ с господдержкой.

Представитель ВТБ отметил, что банк сталкивался с такими ситуациями, но их единицы. С его слов, всех клиентов заранее предупреждают о том, что ставка второй льготной ипотеки будет увеличена. Этот пункт также указан в ипотечных договорах.

В Абсолют банке не считают массовыми случаи нарушения правила "одна льготная ипотека в одни руки". Зампред правления рассказал изданию, что речь идет менее чем о 0,01% клиентов. Он уточнил, что новая ставка рассчитывается на основании размера ключевой ставки на дату выдачи ссуды плюс 1,5–2 процентных пункта.

Как подчеркнул представитель Промсвязьбанка, "все попытки повторно получить льготную ипотеку выявлялись еще до подписания кредитного договора".

Ранее сообщалось, что число заявок на программу льготной ипотеки увеличилось на 30%. По массовой льготной ипотеке россияне получили в банках 6,19 триллиона рублей, по семейной – почти пять триллионов, по IT-ипотеке – 700 миллиардов. При этом семейная ипотека продлена до 2030 года, однако в ближайшее время ее условия планируется пересмотреть.