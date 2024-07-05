РБК: правительство обсудит сокращение размера кредита по IT-ипотеке вдвое

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Российское правительство планирует сократить максимальную сумму IT-ипотеки с 18 до 9 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минцифры РФ.

По данным источника, соответствующее решение может быть принято в ближайшее время. Кроме того, кабмин рассматривает предложение, в рамках которого региональных представителей IT-сферы хотят подстегнуть к более активному участию в программе льготной ипотеки.

Замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердил информацию о возможном снижении максимальной суммы кредита по IT-ипотеке. Как он сообщил, данная программа будет продлена, а ее новые условия представят в ближайшее время.

В Москве свыше 17 тысяч работников сферы IT воспользовались программой льготной ипотеки за два года. Как рассказала заммэра Мария Багреева, в январе – апреле этого года в столице выдали почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму порядка 61,5 миллиарда рублей. Это, уточнила она, в три раза больше по числу и объему, чем за первые четыре месяца 2023 года.

