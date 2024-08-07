"Известия": в ГД предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков

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В России предложили запретить маркетинговые акции банков и застройщиков, которые позволяют гражданам брать ипотеку под экстремально низкие 8–10%, так как такие числа сохраняют свою актуальность в течение только первых пяти лет, пишет газета "Известия".

С таким предложением к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он пояснил, что по истечении пяти лет проценты по ипотеке могут повысить, например, из-за изменения ключевой ставки.

Чернышев отметил, что такая практика схожа со схемой выдачи ипотеки в долларах США и евро. Он напомнил, что однажды такие манипуляции привели к формированию в России тысяч заемщиков, оказавшихся неспособными расплатиться по долгам после резкого скачка валютного курса.

Помимо этого, новая схема предполагает отказ заемщика от своего базового права на неизменность ставки на протяжении всего срока выплаты кредита, а значит, все риски колебаний на финансовом рынке ложатся на него. Это, как пояснил вице-спикер ГД, может поспособствовать росту числа дефолтов по кредиту с последующей потерей недвижимости или залога.

"Сейчас некоторые банки по соглашению с застройщиками начали программу по выдаче ипотеки под 8%, хотя ставка ЦБ на сегодня составляет 18%. То есть финансовым организациям такое кредитование по определению выгодным быть не может. Но они рассчитывают, что через некоторое время ключевая изменится: повысится или понизится", – пояснил Чернышов.

Решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых было принято 26 июля. Регулятор объяснил, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

По мнению эксперта Георгия Остапковича, Центробанк может начать снижать ключевую ставку в конце первого – начале второго квартала 2025 года. При этом до конца 2024-го ЦБ может еще раз повысить ключевую ставку. Остапкович также предположил, что в 2025-м среднегодовая ставка может дойти до 15%, но, как она будет меняться поквартально, сказать пока затруднительно.

