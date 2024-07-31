Правительство РФ продлило IT-ипотеку до 2030 года

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Российское правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Продление программы планируется с августа этого года. Предельная ставка составит до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях – до девяти миллионов рублей. При этом ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ.

Для получения льготного кредита по среднему уровню дохода IТ-специалиста установлены следующие требования:

в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей;

в остальных городах и населенных пунктах – от 90 тысяч рублей в месяц.

Ключевая цель обновленной программы – развитие квалифицированных IT-специалистов в регионах. В связи с этим программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что сейчас отечественная цифровая индустрия развивается высокими темпами. Он отметил важность того, чтобы это развитие происходило равномерно по всей стране. Поэтому сейчас основная задача в том, чтобы сохранить кадровый IТ-потенциал российских регионов. С учетом продления программы до 2030 года приобрести жилье по льготной ставке смогут не меньше 82 тысяч региональных специалистов, добавил Григоренко.

Льготная ипотека для IT-специалистов была запущена по инициативе Владимира Путина в 2022 году. За время действия программы было выдано свыше 75 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 700 миллиардов рублей. Оформить IT-ипотеку можно как на покупку строящегося, так и готового жилья на первичном рынке недвижимости, а также на индивидуальное жилищное строительство.

Программа охватывает специалистов в возрасте от 18 до 50 лет включительно, работающих на протяжении срока действия ипотечного договора в аккредитованных IТ-компаниях, соответствующих критериям получателей налоговых льгот.

Ранее сообщалось, что свыше 17 тысяч столичных IT-специалистов воспользовались программой льготной ипотеки за два года. В январе – апреле этого года было выдано почти 4,7 тысячи льготных IT-ипотек на общую сумму около 61,5 миллиарда рублей – втрое больше и по числу, и по объему, чем за первые четыре месяца 2023-го. Всего же за два года действия программы льготные кредиты оформили 17,2 тысячи специалистов.

