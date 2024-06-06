Количество оформленных IT-ипотек в Москве выросло в три раза по сравнению с 2023 годом

Льготную ипотеку для работников IT-индустрии в Москве с начала 2024 года оформили в три раза больше, чем за тот же период прошлого года. А с мая 2022-го, когда предложение стало доступным, им воспользовались 17 тысяч человек.

Правда ли, что условия на ипотечном рынке для работников IT-индустрии самые выгодные? Может ли получить льготу, например, менеджер IT-компании? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.