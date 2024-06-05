Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 11:30

Новости

Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Сергей Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" посетили рекордные 4,5 млн человек

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: производство лекарств и медизделий увеличилось в Москве на 14% с начала года

Новости часа: инвесторы построят еще три объекта социальной инфраструктуры в Москве

Новости часа: недвижимость в Москве позволит создать свыше 215 тысяч новых рабочих мест

Новости часа: программа создания рабочих мест охватила почти все районы Москвы

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Новости часа: Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Столичные специалисты начинают новый этап реставрации ансамбля усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте. О дальнейших планах по возрождению этого объекта написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Там уже восстановили ворота со скульптурной композицией "Времена года" и два боковых корпуса. Вернули исторический облик зданию гауптвахты и воссоздали скульптуру двуглавого орла. Теперь нужно привести в порядок Александринский дворец.

Реставраторы займутся фасадом, кровлей, архитектурным декором, интерьерами, а также скульптурами собак у входа и фонтанами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика