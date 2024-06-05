Мэр Москвы рассказал о новом этапе реставрации усадьбы Нескучное

Столичные специалисты начинают новый этап реставрации ансамбля усадьбы "Нескучное" на Ленинском проспекте. О дальнейших планах по возрождению этого объекта написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Там уже восстановили ворота со скульптурной композицией "Времена года" и два боковых корпуса. Вернули исторический облик зданию гауптвахты и воссоздали скульптуру двуглавого орла. Теперь нужно привести в порядок Александринский дворец.

Реставраторы займутся фасадом, кровлей, архитектурным декором, интерьерами, а также скульптурами собак у входа и фонтанами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.