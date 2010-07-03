По меньшей мере два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту – СМИ

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Скончались двое человек, получивших ранения в ходе теракта на Лондонском мосту, сообщает BBС со ссылкой на источники в британском правительстве.

По информации других СМИ, число погибших может достигать трех человек, еще четверо госпитализированы с тяжелыми ранениями.

В пятницу, 29 ноября неизвестный напал на людей на Лондонском мосту. Злоумышленника ликвидировала полиция. Сообщалось, что на теле нападавшего был закреплен муляж взрывного устройства.

В Скотленд-Ярде инцидент квалифицировали как теракт. Полиция ведет расследование, пока говорить о мотивах злоумышленника рано.

Лондонский мост и близлежащую станцию метро закрыли. Россиян призвали к бдительности после произошедшего.