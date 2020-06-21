Три человека стали жертвами теракта в парке Рединга – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В центре английского города Рединг произошла резня. Об этом передает телеканал Sky News.

Сообщается, что произошедший инцидент в парке Forbury Gardens расценивается полицией как террористический акт.

По последним данным, жертвами произошедшей резни стали 3 человека. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что предполагаемый преступник был задержан. Подробной информации об этом пока нет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал случившееся. Так, он назвал произошедшее чудовищным.

"Мои мысли о тех, кто пострадал в этом чудовищном инциденте в Рединге", – написал Джонсон в своем Twitter.

Кроме того, премьер-министр поблагодарил чрезвычайные службы, которые проводят работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя. В результате проведенной операции были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ.