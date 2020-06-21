Одного из пострадавших при нападении в Рединге выписали из больницы

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Одного из пострадавших при инциденте, который случился в Рединге, выписали из больницы. Об этом рассказала официальный представитель Королевской больницы Беркшира, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в городском парке Рединга 20 июня 25-летний местный житель ливийского происхождения напал с ножом на нескольких человек. Установлено, что в результате вооруженного инцидента трое человек погибли, а трое пострадали.

"Один из доставленных в больницу пациентов выписан, второй остается под наблюдением врачей в стабильном состоянии", – уточнили представители медицинского учреждения.

Информации о состоянии третьего пострадавшего в настоящий момент нет.

Нападавшего уже задержали. Британская полиция признала данное нападение терактом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее "чудовищным". Он поблагодарил чрезвычайные службы за работу на месте случившегося.