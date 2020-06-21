Британская полиция признала нападение в Рединге терактом

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Нападение на людей в Рединге признано терактом. Об этом сообщает пресс-служба полиции долины Темзы.

"Национальное контртеррористическое управление полиции теперь может подтвердить, что нападение на людей с ножом, произошедшее в Рединге вчера вечером (20 июня) было признано терактом", – говорится в сообщении.

Нападение на людей произошло в субботу вечером в парке Форбери Гарденс. В результате происшествия трое человек погибли, еще двое получили ранения, их состояние оценивается как тяжелое. Нападавший уже задержан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее "чудовищным". Он поблагодарил чрезвычайные службы за работу на месте случившегося.