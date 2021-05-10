Девять человек пострадали в ДТП в Ульяновске

18:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девять человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ленинском районе Ульяновска. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
"В результате ДТП девять человек доставлены в медицинское учреждение, из них двое – водители транспортных средств и двое – несовершеннолетние пассажиры 2011 и 2017 годов рождения", – отмечается в материале.
За рулем Skoda Rapid находилась женщина 1988 года рождения, за рулем Lada Priora – мужчина того же года рождения.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Им предстоит выяснить все обстоятельства авария.
По предварительным данным областной прокуратуры, виновницей аварии является водитель Skoda Rapid.
В пресс-службе регионального Минздрава на запрос ТАСС ответили, что шестеро из пострадавших в аварии доставлены в приемное отделение Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.
"В настоящее время все пациенты обследуются, осматриваются врачами, после установления диагноза будет принято решение о госпитализации пациентов и дальнейшей тактике лечения", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о крупном ДТП с пятью погибшими в Татарстане. Микроавтобуса Renault столкнулся с грузовиком MAN. Виновник аварии – водить большегруза.
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