Мусор загорелся на площади 500 квадратных метров на севере столицы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На севере столицы на площади 500 квадратных метров загорелся мусор, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как уточняется, возгорание происходит по адресу Ильменский проезд, дом 15А, строение 3.

"По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание мусора на открытой площадке на площади 500 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Уточняется, что изначально площадь пожара составляла 300 квадратах метров. Из-за жары и ветра пламя интенсивно распространяется, существует угроза соседним одноэтажным строениям.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу, возгорание удалось локализовать.

Ранее двухэтажный склад загорелся в подмосковном поселке Горки Ленинские. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Позднее площадь пожара возросла до 5 тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.