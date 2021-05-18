Беременная женщина пострадала при пожаре на Ангарской улице в Москве

Беременная женщина пострадала при пожаре на Ангарской улице. Там вспыхнули 4 балкона в жилом доме. Кадры ЧП прислали телезрители.

Горели всего 10 квадратных метров. Пожар уже полностью ликвидировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.