Профилактику незаконного оборота наркотиков обсудили на семинаре-совещании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Москве обсудили на соответствующем семинаре-совещании, рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве объяснили, что для выправления ситуации используют множество методов, например отслеживание данных, которые смотрят учащиеся и сотрудники образовательных учреждений.

С января по март 2021 года в столице выявили 59 тысяч попыток получить доступ к материалам в сфере незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем школьников и студентов проверяют на предмет употребления запрещенных веществ: в 2020 году медосмотр прошли 74 тысячи учеников и только у 17 человек обнаружили следы присутствия токсинов в крови, что на 35 человек меньше, чем годом ранее. Затем с юными наркопотребителями работают специалисты-наркологи.

Помимо этого, в столице действует система общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП). Это связующее звено между правоохранителями и активными гражданами, объяснили в пресс-службе. Так, за минувший год система ОПОП передала в органы 800 обращений. Благодаря одному из них удалось выявить интернет-магазин, продававший наркотики, и задержать его владельца.

В конце марта в Москве на Мосфильмовской улице пресекли вечеринку с наркотиками. Прибывшие по вызову соседей полицейские обнаружили в шумной квартире пять свертков с кокаином, а также женщин легкого поведения.

