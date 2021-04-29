Профилактику незаконного оборота наркотиков обсудили на семинаре-совещании в Москве

19:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Москве обсудили на соответствующем семинаре-совещании, рассказали в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
В ведомстве объяснили, что для выправления ситуации используют множество методов, например отслеживание данных, которые смотрят учащиеся и сотрудники образовательных учреждений.
С января по март 2021 года в столице выявили 59 тысяч попыток получить доступ к материалам в сфере незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем школьников и студентов проверяют на предмет употребления запрещенных веществ: в 2020 году медосмотр прошли 74 тысячи учеников и только у 17 человек обнаружили следы присутствия токсинов в крови, что на 35 человек меньше, чем годом ранее. Затем с юными наркопотребителями работают специалисты-наркологи.
Помимо этого, в столице действует система общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП). Это связующее звено между правоохранителями и активными гражданами, объяснили в пресс-службе. Так, за минувший год система ОПОП передала в органы 800 обращений. Благодаря одному из них удалось выявить интернет-магазин, продававший наркотики, и задержать его владельца.
В конце марта в Москве на Мосфильмовской улице пресекли вечеринку с наркотиками. Прибывшие по вызову соседей полицейские обнаружили в шумной квартире пять свертков с кокаином, а также женщин легкого поведения.
Полиция пресекла вечеринку с наркотиками в элитном ЖК Москвы
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