В УК может появиться наказание за подделку маркировки – СМИ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В Уголовном кодексе может появиться наказание за подделку маркировки товаров. Об этом сообщает газета "Известия".
В материале уточняется, что такой законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК РФ может быть принят в июне. Если изменения вступят в силу, нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров будет иметь юридические последствия.
Адаптироваться к новым реалиям бизнесу позволит дополнительный переходный период продолжительностью шесть месяцев, говорится в газете.
В пояснительной записке к документу отмечается, что из-за подделки маркировки легализуются потенциально опасные товары, производители уходят от уплаты налогов, а экономика государства страдает.
В качестве наказания за использование поддельных средств идентификации правительство считает необходимым штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет.
Нарушителю также могут избрать наказание в виде принудительных работ до трех лет или лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы. Для организованных групп и при крупном размере фальсификата наказание может быть строже.
В Госдуме в целом проект поддерживают, однако считают, что имеет смысл изменить и положения других статей УК РФ, например статьи 327.1. Это, по словам депутатов, позволит ввести ответственность за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных средств идентификации для маркировки товаров, а также за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки.
В пресс-службе Центра развития перспективных технологий заявили, что, по данным ТИАР-Центра, за 2019–2020 годы оборот непродовольственного контрафакта достиг 5,2 триллиона рублей, что соответствует 4,7% ВВП страны.
Чаще всего подделывают одежду и обувь, а также парфюмерию. Что касается продовольствия, то доля незаконного оборота мороженого соответствует 21,51%.
В пресс-службе Минпромторга отметили, что прежде Уголовный кодекс регламентировал ответственность исключительно за оборот немаркированных товаров.
"Теперь ликвидируется правовой пробел, при котором участники оборота не несли ответственности за действия, связанные с нанесением заведомо ложных данных на упаковки при их маркировке", – отмечается в материале.
Представители большинства фракций нововведения готовы поддержать. Так, первый зампред "Единой России" Адальби Шхагошев отметил, что инициатива станет важной составляющей борьбы с фальсификатом.
Первый зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов подчеркнул, что за поддельной маркировкой может скрываться опасный товар, так что партия намерена поддержать инициативу. Зампред ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что рынок нуждается в легализации, поэтому наказание следует прописать.
Член КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев в целом посчитал идею верной, однако обратил внимание на необходимость достаточного переходного периода, чтобы не создавать проблемы для бизнеса.
С 1 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке пива. Он продолжится до 31 августа 2022 года. Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: