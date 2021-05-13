В Роспотребнадзоре объяснили безопасность продуктов с маркировкой Е

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Добавки под маркировкой Е не являются опасными и зачастую обозначают содержание в продуктах натуральных веществ. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве опровергли сведения о том, что все добавки с маркировкой Е вредны для здоровья. Они обозначают не только опасные вещества, но и куркумин (Е100), паприку (Е160) и хлорофилл (Е140). Отмечается, что добавки используются также для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус и запах.
"Важно помнить, что большинство товаров в своем составе имеют обозначение Е, что сокращенно означает "Европа". Пищевые добавки могут быть как натуральные, так и искусственные", – говорится в материале.
Однако в Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ есть и перечень запрещенных Е-добавок. К ним относят красители Е121, Е123 и Е128, консерванты Е216, Е217 и Е240, хлебопекарные улучшители Е924a и Е924b.
Остальные пищевые добавки считаются относительно безопасными, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее глава ведомства заявила, что пищевые добавки с содержанием диоксида титана необходимо изучить более детально. Отмечается, что специалистами будут оценены возможные риски.
Также эксперты определят необходимость гармонизации российских нормативных актов с европейским законодательством.
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