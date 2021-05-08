Глава Роспотребнадзора поручила изучить пищевые добавки с содержанием диоксида титана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пищевые добавки с содержанием диоксида титана необходимо изучить более детально. Такое поручение дала глава Роспотребнадзора Анна Попова научно-исследовательским организациям, передает пресс-служба ведомства.

"Поручение дано в связи с публикацией на сайте Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) об опасениях о генотоксичности искусственного красителя Е171 (диоксид титана), применяемого в пищевой промышленности", – говорится в сообщении.

В ведомства отметили, что специалистами будут оценены возможные риски. Также эксперты определят необходимость гармонизации российских нормативных актов с Европейским законодательством.

Уточняется, что в 2019 году в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171. Тогда возможные риски были выявлены только для диоксида титана в наноформе.

"В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц. Позиция о результатах проведенных исследований озвучена российской стороной на заседании Комиссии Кодекс Алиментариус. Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в плодах авокадо содержится вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. К такому выводу пришли ученые из США и Канады.

