Ученые обнаружили в тунце убивающие коронавирус соединения

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Ученые из китайского колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского обнаружили в тунце соединения, которые могут бороться с коронавирусной инфекцией. Специалисты считают, что открытие поможет ускорить выздоровление от COVID-19, сообщает газета "Известия".

Специалисты провели анализ 142 пептидов из мышечных волокон рыбы. Как оказалось, один из них обладает мощным угнетающим действием в отношении SARS-CoV-2. Вместе с этим он имеет низкую токсичность из-за своего природного происхождения.

Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности, Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов пояснил, что антимикробные пептиды являются небольшими белковыми молекулами, которые являются элементами неспецифического врожденного иммунитета к широкому кругу инфекционных патогенов.

Ученые надеются, что открытие поспособствует созданию пищевой добавки, ускоряющей процесс выздоровления от COVID-19.

Ранее главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех рассказал, что существуют четыре симптома коронавируса, при которых заболевшему следует немедленно обратиться за помощью к медикам. Это боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением. Также Абдех отметил, что при проявлении таких основных симптомов COVID-19, как кашель, высокая температура, усталость и потеря запаха и вкуса, необходимо немедленно самоизолироваться.