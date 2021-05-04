Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Эксперимент по обязательной маркировке биологически активных добавок (БАД) будет проведен в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", – говорится в документе.
Ранее в России с 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке пива. Он продолжится до 31 августа 2022 года. Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.
До этого в России началась добровольная маркировка молочных продуктов. Сообщалось, что процесс внедрения маркировки планируется осуществлять в несколько этапов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: