Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов

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Эксперимент по обязательной маркировке биологически активных добавок (БАД) будет проведен в России с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление правительства подписал Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

"Правительство Российской Федерации постановляет провести с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище", – говорится в документе.

Ранее в России с 1 апреля стартовал эксперимент по маркировке пива. Он продолжится до 31 августа 2022 года. Проект предусматривает маркировку пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольных напитков.

До этого в России началась добровольная маркировка молочных продуктов. Сообщалось, что процесс внедрения маркировки планируется осуществлять в несколько этапов.