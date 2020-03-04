В "Единой России" готовят законопроект об обязательной маркировке БАДов

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В партии "Единая Россия" начали готовить проект закона об обязательной маркировке биологически активных добавок.

"Единая Россия" ведет работу по разработке законопроекта об обязательной маркировке с элементами криптозащиты биологически активных добавок", – сообщили в пресс-службе организации.

По словам члена комитета ГД по охране здоровья Александра Петрова, в настоящее время рынок БАДов является одним из наиболее неурегулированных.

Отмечается, что поток фальсифицированных препаратов соотносится с контрафактом алкоголя и табака. Помимо этого, вокруг отрасли хорошо развита криминальная схема, по которой людям продают за огромные деньги "пустышки" под предлогом того, что эти лекарства способны вылечить от тяжелых заболеваний.

Парламентарий предложил способ регулировки рынка сбыта таких добавок через постановление правительства или принятие соответствующего законопроекта.

"Бороться с отдельно взятыми сайтами и прочими продавцами бессмысленно, когда непонятно, оригинальный это товар или фальшивка", – сообщил Петров, отметив, что с помощью маркировки покупатели смогут узнавать через мобильное приложение необходимые данные о производителе и поставщике конкретного БАДа.

Также сообщается, что такой маркировке будет подлежать и спортивное питание, поскольку при неверном его употреблении возможно нанесение непоправимого вреда здоровью.

Ранее были названы самые распространенные биологически активные добавки. Специалисты исследовательской компании DSM Group выяснили, что россияне отдают предпочтение БАДам общего действия. Также в число наиболее популярных вошли добавки, влияющие на пищеварительную и репродуктивную системы.