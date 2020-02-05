Минздрав намерен уточнить понятие "фальсифицированное лекарственное средство"

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В министерстве здравоохранения России планируют скорректировать определение понятия "фальсифицированное лекарственное средство".

Сообщается, что в ведомстве готовят проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4 федерального закона "Об обращении лекарственных средств", согласно которому предлагается уточнить определение "фальсифицированного лекарственного средства".

"Под этим понятием предлагается подразумевать лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией, в том числе содержащейся в поддельных документах, о его составе и (или) производителе, либо о его вводе в гражданский оборот и (или) о его гражданском обороте", – проинформировали в пресс-службе Минздрава.

Соответствующий законопроект направлен на то, чтобы не допустить попадания в оборот фальсификатов. Все это призвано обеспечить попадание на прилавки только качественных медикаментов.

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