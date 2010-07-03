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Общество

07:21

Незаконную продажу эректильных БАДов выявили в Москве

общество медицина происшествия

Фото: depositphotos/avemario

Роспотребнадзор провел проверки производителей биологически активных добавок (БАД) к пище, а также аптечных сетей, осуществляющих их реализацию.

Партии фальсифицированных субстанций, в том числе предназначенных для лечения эректильной дисфункции, были выявлены в Москве, Туле, Краснодаре, Элисте и Ирбите.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, продукция из Китая, которая содержала не заявленные при госрегистрации вещества варденафил и тадалафил, была изъята.

Решением Арбитражного суда аптечная организация, реализующая фальсификаты на территории Москвы, была оштрафована на миллион рублей.

Специалист Минздрава Фатима Дзагоева ранее рассказала, что БАДы могут нанести серьезный вред здоровью, если прием не согласован с врачом.

Ученые РАН разоблачили девушку, которая рекламировала БАДы

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