Врач рассказала об опасности диет и БАД

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Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьезный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом заявила кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Фатима Дзгоева.

Она подчеркнула, что нельзя вслепую действовать в этом вопросе и следовать советам блогеров и фитнес-тренеров. Многие пациенты любят заниматься самолечением, сказала Дзгоева.

"Лекарственные препараты должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности. В случае с БАД этого не происходит, и это очень большая проблема. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей", – заявила врач в интервью RT.

Что касается спортивных добавок, которые тренеры по фитнесу советуют своим клиентам, Дзгоева отметила, что они не имеют права назначать добавки, если у них нет образования и сертификата. Она пояснила, что, когда спортсмен активно тренируется и готовится к соревнованиям, количество белка для него точно рассчитывается. Однако у обычных людей свои нормы потребления белка, и то, что подходит профессиональному спортсмену, может оказаться вредным для любителя.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что хочет ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направлено в Минпромторг.

