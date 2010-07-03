Врач рассказала об опасности диет и БАД

Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/dmitrimaruta
Диеты и биологически активные добавки могут нанести серьезный вред здоровью, если они не согласованы с врачом. Об этом заявила кандидат медицинских наук, терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Фатима Дзгоева.
Она подчеркнула, что нельзя вслепую действовать в этом вопросе и следовать советам блогеров и фитнес-тренеров. Многие пациенты любят заниматься самолечением, сказала Дзгоева.
"Лекарственные препараты должны попадать на рынок только после серии исследований их эффективности и безопасности. В случае с БАД этого не происходит, и это очень большая проблема. Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ. Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей", – заявила врач в интервью RT.
Что касается спортивных добавок, которые тренеры по фитнесу советуют своим клиентам, Дзгоева отметила, что они не имеют права назначать добавки, если у них нет образования и сертификата. Она пояснила, что, когда спортсмен активно тренируется и готовится к соревнованиям, количество белка для него точно рассчитывается. Однако у обычных людей свои нормы потребления белка, и то, что подходит профессиональному спортсмену, может оказаться вредным для любителя.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что хочет ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую воду. Письмо с инициативой направлено в Минпромторг.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: