Роспотребнадзор сообщил о результатах проверки морской воды после аварии в Новороссийске

Фото: ТАСС/Юрий Березнюк

Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды в рекреационных зонах в Новороссийске, где произошел разлив нефти, не превышает предельно допустимые концентрации. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Уточняется, что пробы исследовали на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели.

"Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам", – говорится в сообщении.

Пробы воды с места разлива нефти также отобрал Росприроднадзор, об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Наши специалисты работают на месте, пробы воды уже отобраны и будут изучены на предмет загрязнения нефтепродуктами", – написала она на своей странице в Instagram.

Ранее Радионова заявила, что авария в Новороссийске вряд ли станет вторым Норильском, поскольку выход нефти не такой масштабный. Она также добавила, что аварийные задвижки сработали оперативно.

Инцидент с выбросом нефти произошел 7 августа в районе причала Южная Озереевка во время закачки сырья в греческий нефтяной танкер Minerva Symphony погрузочным устройством Каспийского трубопроводного консорциума. Сообщалось, что объем попавших в воду нефтепродуктов составляет около 12 кубометров, а площадь загрязнения не превышает 200 квадратных метров.

Позже специалисты Института космических исследований РАН, проанализировав спутниковые снимки, установили, что площадь нефтяного пятна к 8 августа составила 80 квадратных километров, а его протяженность от берега достигла 19 километров.