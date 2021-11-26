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Москва 24

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Город

19:58

Ресторан на Сокольнической площади опечатали за нарушение мер против COVID-19

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За нарушение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали ресторан на Сокольнической площади. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о заведении, которое находится по адресу Сокольническая площадь, дом 4А. За нарушения ресторан могут закрыть на срок до трех месяцев.

"За выявленные нарушения в отношении юридического лица ООО "Терек" возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Смешные цены" на Сокольнической площади за нарушение мер профилактики COVID-19. Инспекторы установили, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха.

Кроме того, в магазине отсутствовали средства дезинфекции. Другие выявленные нарушения – несоблюдение масочного режима и отсутствие термометрии сотрудников.

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