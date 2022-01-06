Власти Австралии отложили депортацию Новака Джоковича

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Власти Австралии отложили депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича, визу которого аннулировали, до слушаний 10 января. Об этом сообщает АФП со ссылкой на правительственного адвоката Кристофера Трана.

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича из-за ошибки подачи документов. Член команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медотводом от вакцинации. По этой причине теннисист не прошел паспортный контроль.

До этого президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев предложил рассмотреть возможность создания механизма, который упростит процесс выдачи рабочих виз США спортсменам.

Он отметил, что спортсмены – самая проверяемая категория граждан, они проходят множество тестирований на допинг и коронавирус. Также он считает, что международное соглашения о выдаче виз спортсменам позволит избежать покупки и подделки документов.

