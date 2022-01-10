Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения – СМИ

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Фото: AP Photo/Andy Wong
Участок Великой Китайской стены длиной порядка двух метров обрушился в результате землетрясения в провинции Цинхай. Об этом сообщает газета Global Times.
Уточняется, что инцидент произошел в минувшую субботу, 8 января, в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Это в 114-ти километрах от эпицентра землетрясения, магнитуда которого, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 6,3 балла.
Участок Великой Китайской стены, где произошло обрушение, относится ко времени существования Империи Мин (1368–1644 годы). На месте установили опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в китайском Шэньчжэне накренился 300-метровый небоскреб с офисами и торговыми точками. Как только 73-этажная высотка зашаталась, люди в панике стали из нее выбегать. Всех покупателей и сотрудников, расположенных в высотке магазинов, эвакуировали.
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