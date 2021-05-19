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В мире

09:53

В Китае накренился 300-метровый небоскреб

за рубежом происшествия

Фото: youtube.com/TVBS

В китайском Шэньчжэне зашатался и накренился 300-метровый небоскреб с офисами и торговыми точками, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Наклонилось здание под названием SEG Plaza, где располагаются торговые точки и офисы. Как только 73-этажная высотка зашаталась, люди в панике стали из него выбегать. Всех покупателей и сотрудников, расположенных в высотке магазинов, эвакуировали.

Причину произошедшего пока не называют. Землетрясений в этом регионе зафиксировано не было.

Известно, что здание построили около 20 лет назад. Никаких трещин в его основании нет, внешние стены не повреждены.

Ранее землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на северо-востоке Японии.

Сила землетрясения была такова, что толчки ощущались даже в Токио. Из-за него раскачивались люстры и фонарные столбы на улицах.

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