Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло на северо-востоке Японии

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу у префектуры Мияги на северо-востоке Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

Местное Главное метеорологическое агентство сообщило, что эпицентр подземных толчков залегал на глубине 60 километров под водой. Вследствие ЧП ожидается угроза цунами.

Высота волны в районе префектуры Мияги может достичь одного метра.

Сила землетрясения была такова, что толчки ощущались даже в Токио. Из-за него раскачивались люстры и фонарные столбы на улицах.

Накануне сообщалось, что на Камчатке за ночь произошло 10 землетрясений. Их магнитуда колебалась от 3,8 до 5,9 балла. Большинство подземных толчков зафиксировали в районе Камчатского залива.

