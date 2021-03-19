Десять землетрясений произошло за сутки на Камчатке

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На Камчатке за ночь произошло 10 землетрясений магнитудой от 3,8 до 5,9. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что землетрясение с наибольшей силой произошло в 135 километрах от села Эссо. А большинство происшествий зафиксировали в районе Камчатского залива.

Полуостров относится к сейсмически активным зонам РФ. Землетрясения происходят обычно на расстоянии от 30 до 150 километров от восточного берега. Местные жители таких толчков, как правило, не замечают.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5 балла. Эпицентр находился в 183 километрах от села Никольского. Очаг залегал на глубине 61 километра.