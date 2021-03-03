Фото: Пресс-служба губернатора Сахалинской области/ТАСС

Сильное землетрясение произошло на Курилах. Об этом информирует пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

Известно, что землетрясение произошло на острове Шикотан. Сила подземных толчков достигала 6,1 балла.

"В 08:22 (00:22 по московскому времени. – Прим. Ред.) 3 марта зарегистрировано землетрясение в 108 километрах восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района (Шикотан)", – рассказали в МЧС агентству РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Подземные толчки ощутили жители Курильского района в селах Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, городе Курильск на Итурупе, а также Южно-Курильского района в селах Малокурильское, Крабозаводское и поселке Южно-Курильск.

По данным МЧС, землетрясение ощущалось в населенных пунктах на уровне 2–3 баллов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет. Тревога цунами объявлена не была.

20 февраля на острове Шикотан также было зафиксировано землетрясение. Сила ударов составила 5,1 балла.

Подземные толчки ощутили жители сел Малокурильского и Крабозаводского. Кроме того, сейсмическая активность отразилась в поселке городского типа Южно-Курильск.