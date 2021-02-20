На острове Шикотан зафиксировали землетрясение

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Землетрясение зафиксировали на острове Шикотан. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Сегодня в 00:20 местного времени зарегистрировано землетрясение в 48 километрах южнее села Крабозаводского. Магнитуда – 5,1, глубина – 160 километров", – говорится в сообщении.

Подземные толчки ощутили жители сел Малокурильского и Крабозаводского. Кроме того, сейсмическая активность отразилась в поселке городского типа Южно-Курильск.

По предварительным оценкам экспертов, ощущаемость сейсмособытия составила от 2 до 3 баллов. В результате землетрясения никто не пострадал, проводится осмотр сооружений на предмет повреждений.

В минувшие выходные сильное землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Фукусима. Его магнитуда составила 7,1 балла. В результате удара стихии пострадали более 100 человек. Позже число пострадавших выросло до 150 человек.

