На острове Шикотан зафиксировали землетрясение

18:42
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
Землетрясение зафиксировали на острове Шикотан. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
"Сегодня в 00:20 местного времени зарегистрировано землетрясение в 48 километрах южнее села Крабозаводского. Магнитуда – 5,1, глубина – 160 километров", – говорится в сообщении.
Подземные толчки ощутили жители сел Малокурильского и Крабозаводского. Кроме того, сейсмическая активность отразилась в поселке городского типа Южно-Курильск.
По предварительным оценкам экспертов, ощущаемость сейсмособытия составила от 2 до 3 баллов. В результате землетрясения никто не пострадал, проводится осмотр сооружений на предмет повреждений.
В минувшие выходные сильное землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Фукусима. Его магнитуда составила 7,1 балла. В результате удара стихии пострадали более 100 человек. Позже число пострадавших выросло до 150 человек.
В Японии сообщили о 150 пострадавших после землетрясения
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