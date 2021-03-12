В Греции произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3

Фото: AP/Vaggelis Kousioras

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в Центральной Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпицентр землетрясения пришелся на территорию рядом с городом Эласон.

3 марта там же произошло еще одно землетрясение – магнитудой 6,0, а 4 марта – магнитудой 5,9. О пострадавших и ущербе не сообщается.

4 марта землетрясение случилось также у берегов Новой Зеландии: там зафиксировали три мощных толчка за день. Сила природного явления составила 8 баллов.

До этого землетрясение произошло на Курилах, на острове Шикотан. Сила подземных толчков достигала 6,1 балла. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет. Тревога цунами объявлена не была.