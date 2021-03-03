Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Греции

Фото: AP/Vaggelis Kousioras

В центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает RT.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от города Лариса, в котором проживает около 144 тысяч человек.

Уточняется, что очаг залегал на десятикилометровой глубине.

Ранее сильное землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Фукусима. Его магнитуда составила 7,1 балла. В результате удара стихии пострадали более 100 человек. Позже число пострадавших выросло до 150 человек.