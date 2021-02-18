25 человек пострадали при землетрясении в Иране

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Землетрясение произошло в южной части Ирана. В результате случившегося пострадали 25 человек, заявил глава скорой помощи страны Пирхосейн Куливанд.

Он сообщил, что основной удар стихии пришелся по небольшому городу Сисахт. При этом в близлежащих поселках землетрясение не принесло проблем.

"Примерно 20 пострадавших были отправлен в Ясудж (город в центральной части Ирана. – Прим. ред.). <...> Жертв не было, ситуация стабилизировалась", – сказал Куливанд.

По информации иранских сейсмологов, сила землетрясения составила 5,6 балла. Очаг находился на границе провинции Исфахан и провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Город Сисахт располагался в 10 километрах от эпицентра подземных толчков.

Ранее землетрясение произошло на востоке Камчатки. Природное явление зафиксировали утром во вторник, 16 февраля, по местному времени. Сила подземных толчков составила 5,2 балла.