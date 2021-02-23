В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Индонезии, сообщает "Газета.ру".

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 19:22 по времени UTC (22:22 мск) в 153 километрах к северо-западу от города Горонтало, эпицентр залегал на глубине 40 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сильное землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Фукусима. Его магнитуда составила 7,1 балла. В результате удара стихии пострадали более 100 человек. Позже число пострадавших выросло до 150 человек.