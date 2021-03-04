Третье за день мощное землетрясение зафиксировали у берегов Новой Зеландии

Фото: DPA/TASS/Kai Schwцrer

Очередное землетрясение произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии. Об этом информирует Геологическая служба США.

По данным ведомства, сила природного явления составила 8 баллов. Очаг залегал на глубине 10 километров вблизи Кермадекского архипелага.

Как сообщили в пресс-службе, рядом с эпицентром населенных пунктов нет. При этом была объявлена угроза цунами.

Сегодня у берегов Новой Зеландии уже фиксировали землетрясение. Толчки случились в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Позднее произошла новая серия ударов. Сила землетрясения составила 7,5 балла.