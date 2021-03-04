Второе мощное землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

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Второе мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр природного явления находился в 998 километрах от города Фангареи. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,6 километра. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Днем в этот же день землетрясение произошло в 238 километрах от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Накануне в центральной части Греции произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от города Лариса, в котором проживает около 144 тысяч человек. Очаг залегал на десятикилометровой глубине.